El Barcelona encara aquesta tarda el seu primer match ball a la Lliga de Campions, a la tercera jornada de la fase de grups, ja que qualsevol resultat que no sigui la victòria contra el Dinamo de Kiev al Camp Nou (18:45 hores) deixaria l’equip blaugrana en una situació molt complicada per passar als vuitens de final. De moment no ha sumat cap punt en els dos primers partits de el grup E.

Els comptes estan ben clar. Necessita el Barcelona guanyar els dos partits contra el conjunt ucraïnès i també el que li queda a casa amb el Benfica, sent conscient que a dia d’avui es fa molt difícil imaginar que podrà sumar algun punt a l’Allianz Arena de Munic.

La fortuna per al tècnic, Ronald Koeman, és que el partit d’aquesta tarda arriba en un dels moments més tranquils de la temporada, després d’una aturada de seleccions que va calmar les aigües i una victòria contra el València el diumenge (3-1).

Precisament en el duel del passat cap de setmana, l’equip va recuperar el seu olfacte golejador liderat per un il·lusionant Ansu Fati, que per primera vegada va ser titular després de superar una greu lesió, el que va celebrar marcant un gol i provocant un penal. La lògica diu que el davanter de 18 anys (en farà 19 al 31 d’aquest mateix mes), que diumenge va disputar 60 minuts, tornarà a ser titular avui encara que en quatre dies espera un altre partit transcendental al Camp Nou, en aquest cas en Lliga davant el Reial Madrid. El també davanter Sergio Agüero, que davant el València va debutar amb la samarreta del Barça, podria seguir sumant minuts en el segon temps, però encara li falta rodatge a les cames per ser titular.

Problemes a la defensa

Qui encara no estarà en la convocatòria és Ousmane Dembélé, que està acabant d’agafar el ritme necessari per entrar en una llista després de la lesió que va patir a l’Eurocopa.

La infermeria blaugrana la completen el migcampista Pedri González, el davanter Martin Braithwaite i el central Ronald Araujo. La baixa de l’uruguaià, sumada a la sanció d’Eric García, obligaran a Koeman a improvisar una nova parella de centrals. Els candidats per acompanyar Gerard Piqué són Òscar Mingueza, Clément Lenglet i Samuel Umtiti.

Barça i Dinamo de Kiev ja es van enfrontar en la passada edició de la Champions, i els ucraïnesos no van posar les coses gens fàcils al Camp Nou tot i arribar amb nou baixes per culpa del coronavirus. Els blaugranes es van acabar imposant per 2-1, però no els va ser senzill superar el porter juvenil Ruslan Neshcheret, que va fer un partit extraordinari.