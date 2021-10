L'Spar Girona ha firmat aquest vespre una victòria espectacular (71-59), d'aquelles que quedaran per sempre més en la història del bàsquet gironí. L'equip d'Alfred Julbe ha derrotat el poderós Fenerbahçe en una posada en escena espectacular que ha portat el deliri a l'afició. Burke, amb 28 punts, ha sigut la màxima anotadora de l'Uni, que al final del partit ha celebrat la victòria gairebé com si fos un títol al mig de la pista, mentre rebia l'ovació del públic.

Ha sigut un partit simplement espectacular. Ple de tensió, talent i tot allò que es pot demanar a un partit de bàsquet. Amb incertesa al marcador i emoció. Però amb un nom propi, el de Kennedy Burke, que només a la primera part, anotant 21 punts, va disparar l'Spar Girona. Ella sola, amb 10 punts seguits, va fer que les gironines s'escapessin 29-18 mentre els 1.500 espectadors de Fontajau es fregaven els ulls. I a partir d'allà va començar el somni. L'Uni, amb un bàsquet de Drammeh, marxava al descans nou amunt (38-29) i el terratrèmol Iagupova perfectament sota control (la jugadora del Fenerbahçe només duia 6 punts amb percentatges de tir inusualment dolents).

Al davant, però, hi havia un transatlàntic dels de debò, una selecció mundial, i el partit s'ha igualat al tercer quart. De sortida el Fenerbahçe ha fet un parcial de 0-9 que empatava el partit a 38, a 6:45 per acabar el parcial. L'Uni no trobava la manera d'anotar. Ha trigat gairebé cinc minuts a fer-ho, fins el 40-38 de Reisingerova. Les gironines només han pogut anotar 7 punts en aquest quart però tot i això el partit no s'ha trencat. A 50 segons pel final el Fenerbahçe dominava 43-48, i gràcies a una cistella de Gardner s'ha entrat al quart definitiu amb tot per decidir (45-49).

I en aquesta recta final Fontajau ha arribat al deliri. A 5.45 les gironines manaven 56-53 i obligaven a un temps mort del rival. La societat Gardner-Burke havia permès donar la volta al marcador només de sortida (51-49), i a partir d'allà s'ha viscut una batalla colossal a la pista. Labuckiene ha ampliat l'avantatge (58-53) i s'ha entrat als últims 4 minuts amb 58-55. Drammeh ha clavat un triple espectacular a 3.10 (61-55) i l'afició de Fontajau vibrava com mai. No hi podia haver més emoció. A 1.52 Laia Palau convertia dos tirs lliures per situar el 62-57, i tot seguit el Fenerbahçe perdia la pilota. Reisingerova convertia el 65-57 i cada cop era més a prop un triomf històric. I més amb el 67-57 de Palau, des del tir lliure, ja a menys d'un minut del final, i el 69-57, de Burke, també des de la línia de personal. Al final, 71-59 amb una cistella espectacular de Drammeh.