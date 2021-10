L’Uni Girona ha despertat. I de quina manera. La setmana passada les d’Alfred Julbe van fer un cop sobre la taula amb una important victòria a la pista del Famila Schio (68-76) i des d’aleshores l’equip és un altre. Se’n van anar els dubtes de l’inici de temporada, encara que la recuperació de jugadores amb la conseqüent connexió del trident format per Laia Palau, Binta Drammeh i Rebeka Gardner hi té molt a veure. Les gironines se’n surten a l’Eurolliga i també a la Lliga Femenina amb un triomf contundent contra el Leganés (94-51) el cap de setmana passat. A Europa, tenen aquest vespre una nova oportunitat per demostrar de quin peu calcen amb la visita del Fenerbahçe a Fontajau (20 h).

«Vam caure tan avall que quan ens hem aixecat ho hem fet amb molta energia. L’equip ha sortit reforçat. A més, la victòria a Schio ens ha donat confiança en el que estàvem treballant així com l’arribada de Kennedy (Burke) que està sent vital», va explicar ahir la segona entrenadora de l’Spar Girona, Laura Antoja. L’Uni ja té disponible a Frida Elebrink, que encara no ha debutat per precaució malgrat viatjar a Itàlia i ser dubte contra el Leganés. «És un aspecte positiu per no caure en la fatiga durant les rotacions, que ens feien fallar més tirs. Estarà a punt», va comentar sobre la sueca. Antoja també va destacar com de «poderós» se sent l’equip: «És una sensació que s’ha d’aprofitar i ser valent. Hem d’anar partit a partit, però a per totes i amb ganes de seguir donant un bon nivell de bàsquet perquè el resultat sigui el millor possible».

L’amenaça del Fenerbahçe

Després de la desfeta a l’Eurolliga contra el Landes (65-70), el Fenerbahçe es presenta a Fontajau amb l’amenaça d’Alina Iagupova. La ucraïnesa és una de les grans sensacions a nivell europeu. I és que de moment porta 20 punts, sis rebots i 8,5 assistències en els dos primers partits. Les turques incorporen les nord-americanes Kiah Irene Stokes i Jasmine Thomas: «S’afegeixen a la resta de la plantilla, que és molt àmplia i impressionant». «Encarem el partit amb ambició i intentant tenir clar que el puntal de l’equip és Iagupova, una jugadora forta, explosiva i amb un bon talent. A més, és tiradora. Haurem de fer que jugui el més incòmode possible i generi el mínim, encara que faci punts perquè és bona», va dir sobre l’estrella del Fenerbahçe. L’Uni ha treballat perquè les turques «no desenvolupin el joc que voldrien» en un dels partits més atractius de Fontajau. «Si estan còmodes a pista, ens poden guanyar bé. Hem d’aconseguir jugar de tu a tu amb la valentia i duresa defensiva que estem tenint perquè dubtin», va comentar.