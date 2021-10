Després de la bona acollida que va tenir a Barcelona, l’associació Multicapacitats, formada per estudiants i exestudiants de la Universitat de Girona, organitza la primera cursa d’infants i joves adaptada que es farà a la ciutat amb el suport del GEiEG i el Club Atletisme Girona. L’objectiu és que els nens i nenes amb discapacitat no quedin al marge d’aquestes jornades, com sol passar la majoria de vegades, i conscienciar sobre la seva realitat.

La primera cursa adaptada d’infants i joves a Girona se celebrarà el proper diumenge 7 de novembre al Parc Central (de 10.30 h fins a les 12 h), en el marc de les activitats que hi ha programades per a les Fires de Sant Narcís. Els recorreguts oscil·laran entre els 20 i 100 metres. Per inscriure’s, cal accedir al web multicapacitats.com i omplir les dades de la persona que realitzarà l’activitat, que és gratuïta. La data límit per apuntar-se és el mateix diumenge 7 de novembre, quan se celebri la cursa, tot i que està tenint bona resposta entre la població gironina i hi ha una 20a de places disponibles.