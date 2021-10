Només una hora després de guanyar el Dinamo de Kiev, el Barça va fer oficial la renovació del davanter Ansu Fati, que vestirà la samarreta blaugrana com a mínim fins el 30 de juny del 2027. En les últimes hores, totes les parts implicades van arribar a una entesa i l’entitat no va voler esperar més per anunciar-ho.

El jugador passarà a tenir una clàusula de 1.000 milions d’euros, com el canari Pedri, renovat fa ben poques setmanes.