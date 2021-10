«Ser de l’Uni és el millor que hi ha». Fontajau va acabar dempeus i el públic no va parar de vibrar en una nit de bàsquet en majúscules. Les gironines van derrotar el totpoderós Fenerbahçe 71-59 en el seu tercer partit de competició europea (ja porten un 2-1 de balanç), després d’un triomf en una altre nit de màgia i èpica europea al pavelló.

La pivot nord-americana, Kennedy Valentine Burke, va ser la revolució del partit amb una actuació estel·lar, sobretot a la primera part (21 dels seus 28 punts totals). Ella sola, amb 10 punts seguits, va impulsar l’equip d’Alfred Julbe al segon quart (29-18). Enlluernava Burke, però també ho feia tot l’equip. Al descans Girona dominava de nou (38-29), i malgrat que en l’inici del tercer quart el Fenerbahçe va empatar (38-38) i l’Uni va trigar gairebé cinc minuts en anotar (només set punts al tercer parcial), hi va haver final feliç en un tram final no apte per a cardíacs.

Després d’un inici de partit titubejant, on semblava que el domini interior turc faria suar de valent a les d’Alfred Julbe, Burke i la sempre present Julia Resingerova van ser les peces fonamentals per frenar l’envestida. Les de l’Uni van aguantar i es van col·locar a 3 punts al final del primer quart (15-18). Les turques amb una rotació de plantilla curta, van jugar pràcticament només sis jugadores. Amb una absent Iagupova (4/26 tirs), la feinada de la dupla interior liderada per la nord-americana Elizabeth Williams i la sueca Amanda Zahui, va ser majúscula per no perdre el fil del partit abans del descans. El joc interior turc, però, no va ser suficient per frenar una desbocada Burke. La nord-americana estava tan inspirada que, per moments, semblava que jugava sola.

Al tercer quart, però, les turques van reaparèixer. Un parcial de 0-9 del Fenerbache va tornar a igualar el marcador (38-38). Les turques van sortir motivades del descans mentre que les gironines es precipitaven en atac. El parcial del tercer quart (7-20) va donar ales a l’equip de Víctor Lapeña que va entrar al parcial definitiu manant 45-49.

Les jugadores d’Alfred Julbe van començar el quart amb un parcial de 6-0 que les tornava a posar per davant (51-49) mentre Burke va anar inflant la seva bossa de punts particular. Rebekah Gardner (12 punts), Binta Drammeh (9 punts) i Laia Palau (6 punts i 5 assistències) van escorar l’americana en el joc. Drammeh va clavar un triple espectacular a 3.10 (61-55) i l’afició de Fontajau vibrava com mai. No hi podia haver més emoció. A 1.52 Laia Palau convertia dos tirs lliures per situar el 62-57, i tot seguit el Fenerbahçe perdia la pilota. Reisingerova convertia el 65-57 i cada cop era més a prop un triomf històric. I sí, va arribar. L’Uni derrotava un gegant d’Europa. Una batalla més per explicar.