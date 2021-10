Un gol de Gerard Piqué a la primera part va donar la victòria per la mínima al Barcelona contra el Dinamo de Kiev (1-0) per mantenir d’aquesta manera amb vida el conjunt blaugrana a la Lliga de Campions, competició en la qual ahir va aconseguir sumar els seus primers punts en un partit que va merèixer guanyar, tot i protagonitzar una altra actuació més que discreta. El Barça va ser molt superior al jove equip de Lucescu, incapaç de posar en dificultats el porter Ter Stegen durant els 90 minuts, però que va aconseguir mantenir-se amb opcions de puntuar al Camp Nou fins al final i que va anar guanyant en confiança a mesura que el seu rival, mancat d’espurna i de recursos, es va deixar envair pel tedi fins encomanar a la seva afició.

Luuk de Jong, titular

Koeman va tornar a apostar per Dest d’extrem dret en el 4-3-3 que havia provat amb èxit davant el València, però aquest cop el nord-americà va comptar com a companys en el trident ofensiu amb Memphis i Luuk de Jong en lloc d’Ansu Fati, una diferència més que sensible respecte l’últim partit de Lliga. Tot i això, De Jong va tenir dues ocasions per avançar el seu equip en el primer temps. Primer, va rematar de cap la pilota inexplicablement fora quan estava sol davant Bushchan. I poc després, el porter del Dinamo volava cap al pal esquerre per desviar una rematada des de la frontal del davanter neerlandès. Dest també va tenir un parell d’oportunitats clares per batre el conjunt ucraïnès: una rematada de cap molt forçada a la primera jugada del partit i un xut a boca de canó que Bushchan va tapar per impedir el gol. Gairebé totes aquestes jugades de gol van tenir el seu origen en les botes de Jordi Alba, els centres des de la banda esquerra es van convertir pràcticament en l’únic recurs del Barça per fabricar una mica de futbol abans de la mitja part.

Piqué marca la diferència

Passava la mitja hora de partit i Koeman començava a perdre la paciència davant la falta de punteria del seu equip. Així que va cridar a Ansu Fati i Coutinho perquè comencessin a escalfar davant el goig del Camp Nou. Però tots dos tot just havien començat a córrer la banda quan apareixia Piqué per rematar, llançant-se a terra i connectant violentament amb la dreta, una altra centrada d’Alba al fons de la xarxa. Això va permetre als blaugranes marxar amb avantatge a la mitja part davant un jove Dinamo massa exigit en pilotes per alt, que es passava el partit traient aigua per no enfonsar-se i que era incapaç d’acostar-se amb perill, ni tan sols tímidament, a la porteria rival.

Koeman va donar entrada al descans a Ansu Fati per Luuk de Jong i a Coutinho per Mingueza, endarrerint a Dest al lateral. El Barça ja tenia al camp als seus dos millors homes contra el València, però només es va notar al principi de la segona meitat. Ansu, un d’aquests pocs jugadors que sembla tocat per una vareta màgica, va crear del no-res la primera jugada de perill després de la represa. L’hispano-guineà va pressionar la sortida de Bushchan forçant un error en el control del porter que acabaria amb la pilota a les botes de Memphis. Aquest, des del terra, l’hi cedia al 10, que intentaria batre el porter visitant en una acció acrobàtica, d’esquena, que no trobava la porta visitant.

Ni amb Agüero

Coutinho també ho provaria en un parell de trets alts, però aquí va acabar l’aportació ofensiva del Barça en tota la segona meitat. De la seva banda el Dinamo, cada cop més ben col·locat al damunt de la gespa, es va anar estirant i ho va intentar fins al final, fent endarrerir en diverses transicions ràpides als de Koeman, que semblaven conformar-se amb la victòria per la mínima. Tot i això, el conjunt ucraïnès no va ser capaç de disparar entre els tres pals en tot el partit i això ho va agrair el Barça, que va evitar així un patiment innecessari. Situació que no va agradar gaire en un Camp Nou mig buit que, això sí, va deixar-se escoltar amb alguns xiulets veient la passivitat del seu equip.

Només es va animar amb l’entrada d’Agüero en els últims minuts, tot i que amb l’argentí al damunt del terreny de joc tampoc va passar res que la graderia pugui recordar. Al final, el primer gol en tres partits en aquesta edició de la Lliga de Campions li serveix al Barcelona per sumar tres punts d’or que l’enfilen fins la tercera posició del seu grup. Guanyar a Kiev en la propera jornada tornarà a ser clau.