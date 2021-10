L'UE Olot i el Barça han signat un conveni de col·laboració per aquesta temporada, que servirà perquè les dues entitats comparteixin coneixements i sinergies de treball, sobretot en l’àmbit formatiu.

La signatura del conveni es va fer oficial en un acte celebrat a les oficines de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i va estar encapçalat per Rafa Yuste, vicepresident del Barça; Joan Soler, responsable directiu del futbol formatiu del club blaugrana; i Joan Agustí, president de la UE Olot. A més, també hi van assistir el Director del Futbol Formatiu, José Ramón Alexanco, el responsable de Relacions Institucionals esportives, Paco Martínez per part del Barça; i Sergi Raset, director esportiu de l'entitat garrotxina.

Els socis de l'Olot també es beneficiaran d'aquest acord, amb descomptes al Museu del FC Barcelona i al Palau del Gel i entrades gratuïtes per assistir als partits de les seccions del club blaugrana (excepte el bàsquet).