Es plantava el Costa Brava a la cinquena jornada, gairebé un mes enrere, i ho feia encara invicte i amb un bon coixí de punts. Quatre partits després, la realitat és molt més complexa i difícil de digerir perquè l’equip d’Alsina no guanya des del 26 de setembre i enllaça quatre derrotes. Demana a tot això l’entrenador més «contundència al darrere» per no encaixar gols amb facilitat, al mateix temps que demana «no mirar la classificació» i també «mentalitzar-nos» per afrontar el proper obstacle. Arriba aquesta nit (21 hores), de nou a Palamós i contra un Linense que compta amb el tossenc Arroyo. Són baixa Aimar, Aleix, Boris, Borja Llarena i Ilyas. Les novetats, Pere Martínez i Lucas.