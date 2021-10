El MIC ha estat històricament un dels aparadors mundials més importants en l’àmbit del futbol formatiu. El prestigiós torneig internacional de la Costa Brava ha vist despuntar figures que, anys més tard, han explotat fins a arribar al màxim nivell com Leo Messi, Neymar, Busquets, Marcelo o Casemiro. A les portes d’un Barça-Madrid, diumenge (1/4 de 5), el MIC recupera protagonisme recordant la victòria del conjunt blaugrana en el clàssic infantil l’any 2015. El Barça-Madrid d’enguany ha perdut la gran icona mundial dels últims quinze anys, Leo Messi, que ha trobat destí a París al costat de Neymar. Sense Messi, l’esperança blaugrana serà per a un Ansu Fati convertit en la nova icona del club.

El davanter lidera la nova fornada de joves futbolistes formats al planter i que l’any 2015 van triomfar a Palamós. El mes d’abril de fa sis anys es va viure un partit trepidant a les finals del torneig de futbol base al Municipal de Palamós. El Reial Madrid infantil, entrenat per l’exmigcampista blanc José María Gutiérrez, Guti, es va veure les cares amb el Barça. A les files blaugranes, tres noms que actualment ocupen bona part de les esperances futures del club: Ansu Fati, Eric Garcia i Nico González.El partit també el van disputar Take Kubo (Mallorca) i Konrad de la Fuente (Marsella) per part blaugrana i Miguel Gutiérrez, ara al primer equip blanc. El Barça va acabar aixecant el títol amb remuntada inclosa (4-2). El madridista Paulo va fer el primer gol de l’enfrontament (m.6),però l’equip blaugrana va capgirar el resultat abans d’arribar al descans gràcies als gols d’Eric Garcia (m.15), Ansu Fati (m.17) i Nils Mortimer (m.21). Eric, capità de l’equip, va fer l’empat a la sortida d’un córner després d’aprofitar una pentinada de Fati i, en la següent acció, l’actual 10 del Barça -que duia el 9 a l’esquena a Palamós- va rematar a plaer aprofitant una errada madridista. A la represa, el Madrid va fer el seu segon gol després d’una acció de Francisco Díez (m.29) i una jugada individual d’Ansu va permetre Konrad situar el 4-2 definitiu.

Juanjo Rovira, director del MICFootball, explica que «pel MIC és el súmmum veure com en un Barça-Madrid hi ha sis nois que tenen 20 anys com a màxim i que van jugar el nostre torneig. A més d’Ansu, Eric, Nico i Miguel, també han jugat el MIC Pedri i Gavi. Ens enorgulleix comprovar com la llista es va allargant i és una clara mostra que el MIC és un autèntic aparador de futures estrelles del futbol».