girona-leganés 0-2 (2020-21). Santi Bueno envia al fons de la xarxa una centrada de Samu Sáiz pràcticament només començar el partit. En primera instància el gol va pujar al marcador però, des del VAR Pérez Pallas va dir a Prieto Iglesias que s’esperés a concedir-lo. Al cap de cinc minuts, es va decidir anul·lar el gol per fora de joc.

girona-almeria 0-1 (2020-21). El nigerià Sadiq va desequilibrar un partit d’allò més anivellat en una jugada molt controvertida. Des del VAR, Pérez Pallas va necessitar ben bé set minuts per a descobrir si el davanter de l’Almeria era en fora de joc o no. De fet, les línies traçades encara ara no ho deixen clar.

mirandés-girona 1-2 (2021-22). El peu d’Odei semblava habilitar Bustos en l’acció que hauria suposat el 0-1 dijous. Tot i això, Pérez Pallas va avisar Quintero González que era posició antireglamentària. Les línies no es van veure fins a la mitja part i tampoc van aclarir si el davanter argentí estava en fora de joc o no.