Fontajau encara flota després de la impactant victòria de l’Uni dimecres contra el Fenerbahçe. Un triomf que, a part de fer xalar com mai l’afició, va servir per confirmar que l’Spar ha posat la directa. El trio Burke-Gardner i Drammeh està oferint un rendiment espectacular i, de moment, Schio i Fenerbahçe a Eurolliga i Leganés a la Lliga ja l’han tastat. Aquest vespre torna la competició regular amb el derbi històric a la pista del Cadí La Seu. «Estem molt contentes pel partit contra el Fenerbahce però ja tornem a tocar de peus a terra i tornem a estar preparades per competir», assegura Júlia Soler. Alfred Julbe té la baixa d’Araujo mentre que Eldebrink ja va tenir minuts dimecres i avui en tindrà més.

El derbi contra La Seu sempre és un partit assenyalat en vermell al calendari tot i que enguany potser encara més després de la derrota a la Lliga Catalana (69-65). Aquella derrota va ser un avís per a les gironines que, a més a més, saben què els espera avui a l’Alt Urgell. En aquest sentit, les de Bernat Canut són líders de la Lliga Femenina amb cinc victòries en cinc partits i el partit no serà un passeig com el del cap de setmana passat contra el Leganés. Guiades per Laura Peña i Irati Etxarri, el Cadí de ben segur que exigirà la millor versió de l’Uni. «Són líders i duen un ritme molt alt. Juguen partits a un nivell molt alt. L’Irati, la Laura, totes estan molt fines. Tot i això, si les sabem aturar i podem fer bé les coses, tenim les nostres opcions de guanyar», destaca Soler. La jove jugadora banyolina té ganes d’enfrontar-se a La Seu després de perdre-hi la Lliga Catalana.» Ens ho agafem com una motivació més. Volem fer més bé les coses que a la Lliga Catalana», destaca Soler, que recorda que els derbis «sempre són emocionants, durs i divertits», i més a la pista de La Seu on «s’hi nota molt l’ambient».