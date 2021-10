La rivalitat entre el Girona i Figueres és històrica. Els derbis no passen per alt, encara que sigui entre el filial blanc-i-vermell i el primer equip blanc-i-blau. Ambdós conjunts es veuran les cares demà diumenge a Riudarenes (12 h), en un partit que no serà obert al públic general. No obstant això, els de Montilivi han arribat a un acord amb el club altempordanès perquè hi pugui entrar part de l’afició rival. Les realitats entre un i altre són ben diferents, el Girona B és líder de la Tercera RFEF amb 16 punts i els de Moisés Hurtado són dotzens amb 5, posant més emoció a un duel que tindrà un «extra de motivació» en tractar-se d’un enfrontament entre excompanys i exentrenadors.

Serà un partit «especial». Si més no, per a gran part de la plantilla del Figueres. I és que més de la meitat de l’equip, un total de 18 jugadors, van jugar a les categories inferiors del Girona. El davanter Joel Arimany fins i tot va arribar a debutar amb el primer equip a Segona la temporada 2015/16. A més a més, el tècnic Moisés Hurtado va defensar la samarreta del Girona durant dos cursos (12/13 i 13/14). «El planter del Girona té els jugadors més interessants de la província, es veu reflectit en les classificacions, però costa més quedar-s’hi fins a arribar al primer equip. El Figueres n’ha captat a molts i això vol dir que l’equip està ple de bons jugadors», explica Arimany. El mateix considera Toni Gamell, que la temporada passada estava a les ordres d’Axel Vizuete amb el filial: «És normal que en un dels equips punters de la zona com és el Figueres tants jugadors hagin passat en algun moment pel Girona. Jo vaig estar-hi des dels 5 anys al futbol base i puc dir que arribar al Girona no és fàcil, mantenir-se encara ho és menys». Per al defensa, que l’estiu passat va fitxar pel Costa Brava i està cedit al Figueres, «a vegades anem molt lluny a buscar el que tenim ben a prop i els que som d’aquí sentim els colors com ningú més».

Deixant a banda el seu passat blanc-i-vermell, Arimany i Gamell encaren el derbi amb optimisme. «Anem al camp del líder, però hi arribem segurs per fer un gran partit i endur-nos els tres punts», diu el de Quart. El Girona B va encaixar la primera derrota l’última jornada al camp del Vilafranca (1-0). Gamell creu que «això els pot generar nervis perquè, a diferència de les anteriors, aquesta setmana tenen la pressió de venir d’una derrota». «Tenim ganes de tornar a fer un bon partit fora de casa i aconseguir els tres punts per anar escalant posicions», afegeix.

Li està costant al Figueres trobar la tecla per sumar de tres en tres en aquest inici, tot i que l’equip cada vegada té millors sensacions. «Estem mereixent molt més pel joc de l’equip, però no n’hi ha prou. Hem de ser més ambiciosos i demostrar que tenim plantilla per estar a la part alta de la taula. Cal donar més importància als detalls perquè són els que fan sumar o perdre punts», comenta Gamell.

El gironí vol «ser una peça important i tenir un paper protagonista» al Figueres per «estar més preparat» quan li arribi l’oportunitat de jugar al Costa Brava. Després de no aconseguir l’ascens a la Segona RFEF amb el Girona B, Gamell explica que «alguns jugadors no estàvem contents amb com es feien les coses i necessitàvem canviar d’aires. Sobretot, tenint ofertes de categories superiors atractives. La novetat de la Primera RFEF deixa la Tercera una mica més lluny del futbol professional». Tot i que el filial ha perdut jugadors de pes del curs passat, els juvenils s’estan reivindicant com a líders: «L’equip és més jove, però el cos tècnic segueix sent el mateix i la proposta da joc també». Per la part del Girona B, l’únic jugador amb passat al Figueres és Arnau Ortiz.