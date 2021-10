El pilot australià Jack Miller (Ducati) en MotoGP, Augusto Fernández (Kalex) en Moto2 i l’italià Andrea Migno (Honda) en Moto3 van ser els més ràpids ahir després de les dues primeres sessions d’entrenaments lliures del Gran Premi de l’Emília Romanya, al traçat de Misano. No ha començat bé el líder de MotoGP Fabio Quartararo l’intent de tancar el Mundial i alçar-se amb el títol. El francès, en fa prou sumant 2 punts menys que Francesco Bagnaia (Ducati), però ahir va fer el 16è millor temps en la primera sessió de lliures.

El millor de la jornada va ser l’australià Jack Miller, que va superar en la segona tanda un Johann Zarco (Ducati) que havia volat, gairebé literalment, en la FP1. No obstant això, Miller va anar a més i, quan la pista va començar a estar més seca, va agafar el primer lloc per a no deixar-lo anar, per davant de Zarco, segon, i d’Aleix Espargaró (Aprilia), tercer. Maverick Viñales va signar tot just el 21è millor temps. En Moto2, Albert Arenas va signar el 17è. Avui es faran els entrenaments oficials i demà es disputarà la cursa.