L'Spar Girona ha guanyat a la pista del Cadí La Seu (55-65), fins avui líder invicte de la Lliga Femenina, després de capgirar un marcador advers de 24-12 al final del primer quart.

Les gironines s'han vist superades clarament per les contrincants en el primer període (24-12), però quan els triples han començat a entrar i les jugadores s'han anat entonant de cara a cistella, la cosa ha canviat. Un parcial de 4-16 amb sis minuts ja havia igualat el partit (28-28) i al descans les de Julbe guanyaven de dos punts (34-36).

És cert que després el marcador ha anat molt igualat, i que els dos equips no han estat tan fins de cara a cistella. De fet, a les jugadores de banqueta de l'Uni els ha costat molt anotar, però ho han sabut contrarestar d'altres maneres, amb defenses a tota pista que asfixiaven les jugadores rivals. 49-46 al final del tercer quart, també perquè les lleidetanes estaven molt bé des del 6'75 (5 de 8 fins a aquell moment). Tot i així, quan l'Uni s'ha tornat a posar per davant en el marcador (49-51), ja no ha donat opcions al Sedis per capgirar el resultat, tot i que no han pogut sentenciar fins al final.

Kennedy Burke, amb 16 punts, i Binta Drammeh, amb 15, han estat les màximes anotadores de l'Spar Girona i han contrarestat els 18 punts de Pivec i els 12 d'Etxarri, qui també ha capturat 14 rebots.