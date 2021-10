El partit ha començat coll avall pels visitants que han vist com l'Eïvissa ja tenia una avantatge de tres gols al minut 10 (6-3). El marcador sempre ha sigut favorable als locals que a la mitja part han marxat a vestidors guanyant per 17-13. A la segona meitat en cap moment el Sarrià s'ha apropat en el marcador. Al final, derrota dels sarrianencs per 33-26.