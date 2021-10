El Bàsquet Girona ha perdut aquesta tarda a Fontajau contra l'Almansa (74-86) en un partit on els gironins no han estat gens encertats des de la línia de tres punts (6 de 31) i han encaixat la segona derrota de la temporada, la primera a casa.

El partit es pot resumir en què els manxecs han estat molt més agressius en defensa i molt més efectius en atac (13 de 25 en triples). Els gironins han deixat entrar fins a la cuina els jugadors rivals, que també han tingut un gran encert des del 6'75. Així, al descans la diferència ja era de 18 punts (31-49).

Només una petita reacció en l'inici de l'últim quart ha fet pensar en una possible remuntada èpica, que s'ha quedar en res. Amb 59-72 Vecvagars ha tingut l'oportunitat de baixar la diferència a 10 punts, però ha fallat el triple. I com són les coses, els visitants Bivias i Martínez n'han endollat dos a continuació, que ja han deixat el partit, pràcticament, vist per sentència (59-78). Els de Carles Marco ho han intentat fins al final, però la falta d'encert els ha condemnat.