El primer Clàssic de la temporada arriba en un Camp Nou que podrà estar ple per primera vegada a la Lliga des de l’arribada de la pandèmia i que obrirà una nova era de Clàssics, sense Leo Messi, i en un moment d’una certa incertesa tant per a blaugranes com per a blancs. El Barcelona aspira a aconseguir el tercer triomf consecutiu al Camp Nou i sortir airós d'una setmana crítica. Ronald Koeman ha apostat pel 4-3-3 per treure endavant els seus dos últims compromisos. Amb aquest nou retoc tàctic i amb l'estrena d'Ansu Fati com a titular després de recuperar-se de la seva lesió, els blaugranes van oferir bons moments de futbol contra el València. Però, tres dies després, van tornar a exhibir el seu joc previsible i anodí contra el Dinamo de Kíev a la Lliga de Campions.

Per a la visita del conjunt blanc, Koeman segueix sense poder comptar amb els lesionats Araujo, Pedri, Dembélé i Braithwaite. No obstant això, recupera Alba,i a Èric García, baixa per sanció en la Champions i que formarà parella en l'eix de la saga amb Piqué. Completarien la defensa Sergi Roberto com a lateral dret i Alba, que segons Koeman es troba ja totalment recuperat, com a lateral esquerre. Al centre del camp, al bon moment de Busquets l'acompanyaran, Frenkie de Jong i Gavi com a interiors. I a dalt, Fati torna a l'onze al costat de Dest i Memphis. El clàssic també es juga a les banquetes i, 18 anys després del seu últim enfrontament, Koeman i Ancelotti tornen a veure's les cares. Només s'han enfrontat a la Lliga de Campions i el tècnic holandès amb prou feines va gratar un empat en quatre duels amb l'italià. 'Carletto', entrenador del Milan aleshores, es va emportar tres dels quatre partits contra l'Ajax de Koeman.

És més, de perdre aquest partit, Koeman es convertiria en el segon entrenador en la història de LaLiga a caure en els seus tres primers clàssics, després de Patrick O'Connell entre 1935 i 1940. «No sé si la gent té desconfiança, però nosaltres no. No hi ha un clar favorit. Juguem a casa, tenim la gent del nostre costat. No tinc por», comentava el tècninc neerlandés a la roda de premsa prèvia al partit.

Els duels individuals afavoreixen Ancelotti però no obstant això no guarda bon record del Camp Nou, estadi on mai ha estat capaç de guanyar, va patir eliminacions europees al comandament de l'AC Milan i PSG, i va perdre els dos clàssics que va encarar com a tècnic del Madrid.«Cap dels dos podem sorprendre. El Madrid és un equip experimentat que sap portar el partit i nosaltres prioritzem la posició de pilota. Ells juguen bé a la contra. En diversos partits ens han fet mal en aquest sentit», descrivia Koeman.

Existeix un excés d'eufòria en l'entorn madridista sobre les opcions en el clàssic que Ancelotti ha intentat que no cali en el vestidor. La veritat és que el Madrid no perd en feu blaugrana des d'octubre de 2018 i que el triomf és l'únic pensament de la plantilla, amb l'objectiu de recuperar al més aviat possible el liderat de lliga i instal·lar el dubte en l'etern rival. «És un partit entre dos equips que sempre estaran entre els millors del món. No hi és Cristiano i no hi és Messi, canvien les plantilles i arriben altres jugadors, però no canvia que els dos equips lluitaran per la competició com sempre», explicava el tècnic italià.

Amb les baixes d'Isco Alarcón, Bale i Jovic, l'atenció en la vigília se centra en l'estat de Benzema. Un cop sofert a Kíev li va impedir completar la setmana d'entrenaments però no es perdrà el gran duel. Llançat, autor d'onze gols i set assistències en els onze partits disputats amb el Madrid aquest curs, marcant en els seus tres últims partits de blanc.

El clàssic presenta nombrosos duels individuals però un s'eleva per sobre de la resta, el dels dos 'prínceps' que volen regnar: Fati i Vinicius. La joia del Barcelona recentment renovat, associat sempre al gol i brillant després d'assumir el repte de portar el 10 de Messi; el brasiler en el moment somiat després de millorar la seva definició i mantenir la seva gran virtut en el continu desequilibri.

Va anunciar Ancelotti que el 4-3-3 és el sistema que s'instal·la definitivament en el seu equip després de la mala ratxa d'un empat i dues derrotes. El retorn de Mendy després de cinc mesos d'absència, va retornar l'estabilitat defensiva al Reial Madrid i tot apunta a què Ancelotti apostarà per Nacho Fernández com a lateral dret per al marcatge d'Ansu Fati. Carvajal, com Hazard que per fi tindrà minuts en un clàssic si juga en la segona part, està recuperat de la seva enèsima lesió muscular. La intensitat del partit no convida al retorn de cap dels dos d'inici.