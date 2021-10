Un dels objectius per un equip quan comença la temporada és fer-se fort com a local. Guanyar partits a casa dona estabilitat a qualsevol de cara a aconseguir ser a la zona alta, i això és el que intentarà fer el Bàsquet Girona en el seu segon partit a Fontajau: vèncer a l’Almansa (18:30h.) per sumar el segon triomf com a local en dos partits. El conjunt entrenat per Carles Marco arriba al duel d’aquesta tarda després d’encaixar la primera derrota a la pista del TAU Castelló (72-67). «Nosaltres ens trobem més còmodes jugant a casa, amb la nostra gent», explica el tècnic barceloní que fa una crida a l’afició i demana que «necessitem que la gent vingui a animar». Però si els gironins es troben a gust jugant a Fontajau, Marco també avisa que el rival d’avui «juga més còmode fora».

Pol Molins serà dubte fins a última hora per jugar aquesta tarda contra els manxecs. El d’El Masnou ja no va jugar dissabte passat a Castelló, com tampoc ho va fer Karamo Jawara, que ja està descartat per jugar.

En canvi, l’Almansa arribarà amb tot per mirar de revertir la situació d’aquest inici de campionat després de perdre dos partits i guanyar-ne. Tot i que ja ho va avisar Carles Marco, «és un equip que es troba més còmoda jugant com a visitant», i ja va guanyar en el seu primer desplaçament a la pista de l’Osca (72-83). Els manxecs, entrenats per Rubén Perelló, comptem amb una plantilla molt nova respecte a la temporada passada, amb excepció a Carles Bivià i Josep Pérez. Marco ja va alertar: «és un equip amb molta experiència, amb dos molts bons bases i un equip molt físic. Haurem d’estar molt bé per guanyar».