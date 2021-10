El Figueres s'ha imposat per la mínima (0-1) en un derbi calent i marcat pels detalls a les àrees contra el Girona B. El gol dels empordanesos ha arribat al minut 70 després d'un bon xut de Sanneh, que ha aprofitat una relliscada de Monju. El Girona ha tingut ocasions per marcar, però ha estat incapaç de superar Jaime. El Figueres és el primer equip que s'emporta els tres punts de Riudarenes, on el filial blanc-i-vermell comptava tots els partits per victòries.