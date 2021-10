Excel·lent victòria del juvenil del Girona contra l’Atlètic Balears (1-0), la segona de forma consecutiva, per seguir escalant posicions i mirar cap amunt a la classificació. Bon inici de partit de l’equip d’Alex Marsal. Iker Garcia va avançar els gironins al minut onze. Ben plantats sobre el camp, els blanc-i-vermells van estar a punt d’ampliar la diferència a través de Kemo, però Pau va fer una gran aturada.

A la segona part, el juvenil va estar molt sòlid en defensa i mirava d’aprofitar algun conatraatac dirigit per Joel Roca per sentenciar. Els va faltar concreció. Sense encert de cap dels dos conjunts, el marcador no es va moure i el Girona va tornar a sumar els tres punts. Segona victòria consecutiva per esvair els dubtes de l’inici de temporada.