En el bàsquet hi ha victòries brillants, com la de dimecres a Fontajau contra el Fenerbahçe en l’Eurolliga, i també victòries menys rodones on s’ha de patir fins a gairebé al final per segellar-les. La d’ahir a La Seu d’Urgell va ser del segon cas, però tampoc s’ha de treure mèrit a un Spar Girona que va ser capaç de derrotar al Cadí La Seu (55-65), fins ahir, líder invicte de la Lliga Femenina. I ho va fer, a més, capgirant un marcador advers de 24-12 al final del primer període. I és que la ressaca de la fita contra el Fenerbahçe de dimecres a l'Eurolliga va durar 15 minuts. El temps que l'Uni va trigar a reaccionar al domini clamorós del líder. El conjunt entrenat per Alfred Julbe va ser capaç d'aixecar un desavantatge màxim de 14 punts (24-10) en el primer quart per ja igualar el marcador quan faltaven quatre minuts pel descans (28-28) i marxar als vestidors amb un lleuger avantantge (34-36). A partir d’aquí es va veure un duel més igualat, almenys en el tercer quart (49-46), perquè en els últims minuts l’Uni es va embalar i, amb un parcial de 6-19 va aconseguir la victòria.

Tot i disposar d’onze jugadores, Julbe no va fer jugar cap minut a Astou Traoré ni Júlia Soler, i només quatre a Iho López. Potser per això l’aportació des de la banqueta va ser escassa. Al descans, cap jugadora suplent havia aconseguit anotar i, al final, només ho van fer Labuckiene, amb 3 punts, i Flores, amb 6. Aquesta última va ser determinant en l’últim quart per fer que l’equip pogués escapar-se en el marcador, i també va ser clau en el rebot -en va capturar 9-.

Potser sí que l’aportació anotadora de la banqueta era pobre, però l’Uni ha demostrat que té altres armes per poder guanyar els partits. Una d’ella, la defensa a tota pista, que arriba a asfixiar a les rivals. I una altra són les noves incorporacions, perquè ahir Drammeh (15), Burke (16) i Gardner (11) van tornar a ser les millores. De fet, quan van començar a carburar en atac, a partir del segon quart, l’Uni va reaccionar i quan faltaven quatre minuts pels descans ja havia igualat el partit (28-28) després de veure’s catorze per sota en el primer quart (24-10).

34-36 al descans i és cert que ofensivament els dos equips van baixar en els últims 20 minuts. Però les gironines van fer una molt bona feina en defensa per impedir que el Sedis anotés amb facilitat i recuperar ràpid per sortir al contraatac. Amb empat a 51, en l’equador de l’últim quart, un parcial de 0-8 va trencar definitivament la balança per l’Spar Girona (51-59) que segueix creixent i sumant victòries importants per agafar moral.