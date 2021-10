El futbol femení va fent passes i cada cop creix més. Bona mostra d’això, és que avui el Municipal de Llagostera acollirà dos partits de categoria femenina a la mateixa hora (18h.), aprofitant que els dos equips del Club Base Llagostera disputen el seu partit en Futbol-7. D’una banda, el sènior amateur juga el seu partit contra Les Preses i, per l’altre, en l’altre costat de camp, jugarà l’infantil rebrà la visita del Sils. A més, tots els equips del club, tant masculins com femenins, lluiran aquest cap de setmana un llaç rosa durant el partit per commemorar el dia de la Lluita Contra el Càncer de Mama, del passat 19 d’octubre.