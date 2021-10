L'Olot ha perdut davant la Fundació Esportiva Grama per tres gols a un en un partit en què sempre ha anat a remolc. Els garrotxins han vist com al minut 5 ja se'ls complicava l'enfrontament amb un gol de penal de Fran. El conjunt d'Albert Carbó ha arribat a la mitja part perdent per la mínima, però ha vist com la Grama ampliava l'avantatge amb un gol un nou gol de Fran i un altre de Montalbán. Kilian ha marcat el gol de l'honor visitant a sis minuts del final. Amb la derrota, l'Olot s'allunya del primer lloc.