El Bàsquet Girona B es va emportar el derbi gironí de la Lliga EBA davant el Sol Gironès Bisbal (84-71) i va fer que el conjunt entrenat per Cesc Senpau perdés el primer partit de la temporada després de quatre jornades. Va ser ja el tercer quart, amb un parcial de 22-6, que va començar a decantar la balança a favor l’equip local (56-44). I és que els visitants havien dominat el primer quart (14-21) i havien marxat al descans guanyant (34-38), però el tercer període els va condemnar. De fet, el conjunt entrenat per Marc Serra va arribar a tenir un avantatge màxim de 22 punts en l’últim quart per encarrilar la seva tercera victòria de la temporada.