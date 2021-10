El Sarrià no va aprofitar l’embranzida de sumar dues victòries consecutives. Els triomfs contra l’Esplugues, a lliga, i contra el Cisne, a la Copa del Rei, havien de servir als sarrianencs per plantar-se a Eivissa i posar la por al cos des d’un inici al líder. Els insulars van fer valer perquè ocupen la primera posició; no obstant això, no van ser capaços de tenir un avantatge considerable per sentenciar el duel per la via ràpida. A la mitja part només guanyaven de quatre; i ben cert és que no es van posar en cap moment pel darrere, però fins a les darreries que no van tenir una renta important. Al final, derrota comprensible i previsible a la pista del líder per 33 a 26.

Abans d’acabar la primera part l’electrònic reflectia un avantatge de set gols. El 15-8 era un cop dur pel Sarrià que visitava el camp del sempre temible líder, l’Eivissa. Sí, tres victòries en tres partits era la seva renta. Temible per la majoria dels equips. No pel Sarrià que arribava havent guanyat dos partits seguits. L’actitud dels visitants va ser molt bona, ni amb 7 gols a baix van perdre la moral. Es va poder maquillar el marcador i a la mitja part era de 17-13. A la represa, es van posar ganes i en algun moment es va poder igualar el resultat; però com més a prop estaven, més actitud posava l’Eivissa per no deixar-se sorprendre. A final del partit, les forces van flaquejar per part dels visitants que van veure que els insulars posaven una marxa més per acabar guanyant per set gols de diferència.