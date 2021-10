Fabio Quartararo (Yamaha) es pot proclamar campió del món de MotoGP per primera vegada en la seva trajectòria i quan encara faltarien dues curses després de la que es disputarà avui al circuit de Misano per celebrar el Gran Premi d’Emília Romanya. Però el francès, que sortirà quart, se les haurà d’enginyar per superar a les tres Ducati que ocuparan la primera línia de la graella. Al capdavant, Francisco Bagnaia que té a Quartararo a 52 punts en la lluita pel Mundial, i darrere d’ell Jack MIller i Luca Marini. Per ser campió, el pilot de Yamaha ha de quedar per davant Bagnaia o bé que l’italià sumi només un punt més que ell.

D’ altra banda, Maverick Viñales (Aprilia) sortirà dinovè en el seu retorn a les pistes després de l’absència a Austin, i Albert Arenas (Boscoscuro), en Moto2, arrencarà des de la vuitena posició.