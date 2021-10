L’Escala es va situar al capdavant del grup primer de primera catalana, juntament amb el Parets i el Bellvitge, després de superar per la mínima el Lloret (1- 0). El derbi gironí va ser d’allò més igualat. L’enfrontament es va decantar per la banda dels empordanesos gràcies a un solitari gol al límit del descans. Massó no va perdonar des dels onze metres i va donar els tres punts a l’Escala. El Lloret ho va intentar, però li va faltar concreció per aconseguir igualar el partit.

Després d’aquesta derrota els selvatans encara no saben què és guanyar quan ja s’han disputat quatre jornades. Només han sumat un empat contra el Martinenc en la primera jornada, i ocupen posicions de descens. La d’ahir és la tercera derrota consecutiva.