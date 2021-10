Ruixat de gols, tranquil·litat, polèmica i descontent pel resultat final. Ahir el derbi entre els dos únics equips gironins que, enguany, disputen l’OK Lliga va tenir de tot. Es va passar d’uns primers vint-i-cinc minuts on va regnar la parsimònia i la calma, a uns darrers on la inquietud i l’excitació van ser protagonistes. De l’1-1 a la mitja part es va passar al 4-4 final. Corredor Mató Palafrugell i Garatge Plana Girona es van emportar un punt d’un derbi que els manté en la zona calenta de la classificació.

Sense el Lloret, la Parlem OK Lliga només pot gaudir del derbi gironí entre el Palafrugell i el Girona. Ahir es va jugar el primer, que va acabar amb un resultat agredolç que no satisfà a ningú. L’empat a quatre no permet que cap dels dos equips pugui treure el cap, respirin i surtin de la zona compromesa. Sis dels vuit gols van ser anotats en una segona meitat esbojarrada. Amb empat a un, Gerard Pujol va posar els seus pel davant en el marcador (1-3). A partir d’aquí, l’equip visitant va rebre un bon reguitzell de targetes blaves i una vermella que van fer que durant molta estona es quedessin amb inferioritat. Ho va aprofitar el Palafrugell, que tot i no marcar en cap falta directa, es va posar per davant en el marcador (4-3). La causa de la davallada dels blanc-i-vermells va ser causada per un embolic a la taula: Pelicano havia rebut una blava i va sortir 4 segons abans a la pista. Una infracció penalitzada amb vermella per a ell i l’entrenador. Sort en va tenir el Girona que la sagnia no va ser major, i va poder empatar el partit quan restava un minut. De fet, van tenir la fortuna de part seva al veure com, quan restaven 39 segons, els locals van errar una falta directa. Sense temps per més, el primer derbi gironí de la temporada va finalitzar amb taules.