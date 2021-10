Fabio Quartararo (Yamaha) es va proclamar campió del món de MotoGP per primera vegada en la seva trajectòria esportiva en el Gran Premi de l’Emilia Romagna, disputada al circuit de Misano, i quan encara queden dues curses per finalitzar el Mundial. El pilot francès, que va donar el primer títol de la categoria reina al seu país, va acabar quart en la cursa i es va aprofitar de la caiguda patida pel seu únic rival pel títol, Francesco Bagnaia (Ducati), que sortia des de la pole position.

Tot, en una cursa que va guanyar Marc Márquez (Repsol Honda), que va pujar al lloc més alt del podi per tercera vegada aquest any. Pol Espargaró (Repsol Honda), segon, i Enea Bastianini (Ducati), tercer, el van acompanyar. Per la seva banda, Maverick Viñales (Aprilia) va finalitzar en vuitena posició i continua agafant rodatge amb la nova moto de cara la nova temporada. El pilot rosinc tornava a la competició després de no participar en la cursa d’Austin, fa un parell de setmanes, a causa de la mort del seu cosí, Dean Berta Viñales.

Bagnaia, que sortia primer, va arrencar com una exhalació i de seguida va començar a obrir forat amb gairebé tots els seus rivals, amb Jack Miller (Ducati), com el seu perseguidor principal i amb un Marc Márquez que va fer una bona sortida i va anar recuperant posicions. El de Cervera tenia bon ritme, i va agafar ràpidament l’australià per competir de tu a tu amb Bagania. Semblava que el de Cervera i l’italià es disputarien la victòria final, però va arribar l’error del de Ducati, que se’n va anar per terra quan faltaven encara cinc voltes pel final i va entregar en safata la victòria al gran dels germans Márquez i també el títol Mundial a Fabio Quartararo. El francès es va arribar a posar-se tercer, però Bastianini el va superar en l’última volta. Pol Espargaró no va tenir problemes per acabar segon després que Miguel Oliveira (KTM) abandonés.

Arenas és onzè en Moto2

El gironí Albert Arenas (Boscoscuro) va posar fi a la mala ratxa de cinc carreres sense puntuar i ahir, a Misano, va acabar en onzena posició en la cursa de Moto2, sumant cinc punts en el Mundial. Una cursa que va guanyar Sam Lowes (Kalex), mentre que Augusto Fernández (Kalex) i Aaron Canet va finalitzar al podi. Per altra banda, Dennis Foggia (Honda) va ser el guanyador de la cursa de Moto3. Jaume Masià (KTM) va ser segon i Pedro Acosta (KTM), tercer.