El Camp Nou va tornar ahir a ser escenari d’un Clàssic, el primer sense Leo Messi, i que acabaria per vestir-se de blanc (1-2). El Reial Madrid s’imposava als blaugranes amb un gol d'Alaba en la primera meitat que el Barcelona, tant voluntariós com inofensiu, va ser incapaç de remuntar. Lucas Vázquez i Agüero anotaven en el temps afegit d’un partit igualat i amb poques ocasions de gol per ambdós conjunts.

Des del xiulet inicial, el Barça va sortir a buscar a dalt al seu rival, amb moltes ganes d'agradar un Camp Nou que estava pràcticament ple, i que recuperava tota la seva esplendor per primera vegada des de la pandèmia.

Així, els primers vint minuts van ser de clar domini local, fins que el conjunt blanc va anar despertant-se a poc a poc i Vinicius es va activar per banda esquerra per començar a sembrar el dubte en la defensa blaugrana, en aquest primer tram del partit no massa exigit. En la seva primera aparició a l'àrea, el brasiler reclamava penal per una empenta de Mingueza que l'àrbitre no va concedir. Poc després, el Barça tindria la primera ocasió clara del partit, en una jugada per l'esquerra de Memphis que acabava en no-res, amb la pilota a les botes de Dest.

El lateral nord-americà, que actuava de nou com a extrem, enviava de manera inexplicable l'esfèrica als núvols amb Courtois pràcticament batut. S’evidenciava una vegada més la manca d’encert del Barça de Koeman, molt poc efectiu de cara a porteria com ho està demostrant aquesta temporada. Tot el contrari que el Reial Madrid, que en la seva primer arribada clara, passada la mitja hora de partit, només va necessitar enllaçar quatre passades en una contra perquè Alaba afusellés amb un xut creuat amb l'esquerra per posar el 0-1.

Ancelotti, que repetia l'onze que va golejar el Shakhtar a la Lliga de Campions, va tenir clar el guió des del primer minut: aguantar les tímides envestides del seu rival i fer-li mal al contraatac. I així ho va fer. Piqué podria haver empatat poc després del primer gol dels blancs, però va rematar de cap massa creuat un córner botat per Memphis, mentre que poc després Alaba tapava un xut d'Ansu Fati, a assistència d’Alba, quan la primera meitat arribava al seu tram final.

Retocs sense resultat

Koeman optava per moure la banqueta al descans, donant entrada a Coutinho per Mingueza, endarrerint Dest al lateral i passant d'un 4-4-3 a un 4-2-3-1, amb l'atacant brasiler recentment ingressat actuant a la mitja punta. El mateix retoc que el preparador neerlandès va fer quatre dies abans, sense èxit, en la Champions contra el Dinamo de Kiev, que, així i tot, culminava amb una victòria pels blaugranes. Amb tot, el Barça sortia de nou a la represa amb més ambició que el Reial Madrid, però com ja s’ha donat en molts partits aquesta temporada, no va passar del «voler i no poder». Els d'Ancelotti, còmodes en el replegament, deixaven el desgast per al rival, i encara podrien haver sentenciat el duel en dues accions més de Benzema. La primera, una volea passada l'hora que parava el meta alemany i la segona, deu minuts després, quan el francès ensopegava a la línia de gol i no arribava a rematar una assistència de Mendy.

Els blaugranes, en canvi, només van aconseguir apropar-se a la meta de Courtois amb un xut de Dest i un cop de cap d’Agüero, tots dos desviats. Ja amb el temps complert, i entreveient el Barça que el temps per evitar una derrota estava arribant al seu fi, buscava l'empat a la desesperada, però Piqué no encertava a rematar un centre de Memphis. I mentre reclamava penal, el Madrid no badava i iniciava el seu enèsim contraatac. Aquesta vegada era Asensio, que tot just acabava d'entrar de refresc, el que es plantava sol davant Ter Stegen i aquest desviava el seu xut a les botes de Lucas Vázquez, que no perdonava el segon. Els blancs anotaven així el 0-2 passat el minut 90 i donaven el partit pràcticament per tancat.

En la jugada següent, però, el Kun va anotar el gol local en una acció de pur nou, però ja era massa tard per a l'equip de Koeman, que es quedava sense minuts per intentar forçar l’empat. D’aquesta manera, el Reial Madrid torna a assaltar el Camp Nou en un altre Clàssic, davant l’afició blaugrana i emocionant com de costum, però amb un detall en contra, i és que s’ha baixat un parell d'esglaons, tant pel que fa a espectacle, com el que fa a talent.