Considerat un dels màxims favorits a l’ascens, el Leganés no ha començat gens bé la temporada i ocupa llocs de descens. A més a més, dissabte passat l’entrenador Asier Garitano va revelar després de la derrota contra el Tenerife que Borja Garcés no tornaria a jugar amb ell per què se n’havia anat a Melilla a un casament sense permís. El davanter cedit per l’Atlètic va fer un viatge llampec divendres a Melilla per ser al casament del seu germà i va tornar dissabte a la tarda per poder jugar al vespre al partit. Tot i això, Garitano no el va incloure a la llista. La derrota contra els canaris per 1-2 ha deixat el tècnic basc amb molt poc crèdit i podria tenir les hores comptades. Mentrestant, Garcés va entrenar-se ahir amb normalitat amb la resta dels seus companys.

El migcampista del FC Barcelona Frenkie De Jong serà baixa per al partit de demà contra el Rayo Vallecano, i de manera indefinida per a pròximes cites, a causa d’una lesió muscular soferta contra el Madrid diumenge passat. Frenkie De Jong té una elongació en el bíceps femoral de la cuixa dreta. El neerlandès va ser titular en el Clàssic al Camp Nou, que va acabar amb derrota blaugrana davant el Reial Madrid (1-2), i va ser substituït en el minut 77 per Sergi Roberto.

D’altra banda, el club blaugrana revisarà els protocols de seguretat de la sortida del Camp Nou i de la Ciutat Esportiva arran de la situació que va viure Ronald Koeman, juntament amb la seva dona, diumenge a la nit, quan unes persones van increpar-lo i colpejar-li el cotxe.