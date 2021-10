L’Espanyol rep aquest vespre (21:00, Gol) l’Athletic, un rival que no ha aconseguit vèncer els blanc-i-blaus a domicili des de la temporada 1997-98 (0-1): comptant únicament els enfrontaments a LaLiga, el quadre basc ha signat vuit empats i 14 derrotes. L’Espanyol té motius històrics per rebre sense complexos l’Athletic, però també compta amb arguments de pes a causa del seu nivell actual. Dels seus últims cinc compromisos, n’ha guanyat tres, n’ha perdut un i ha empatat el restant, l’anterior jornada contra l’Elx.

Els de Vicente Moreno estan en un bon moment com a bloc. La confiança és màxima. A més, en el pla individual, l’Espanyol compta amb el gran moment de forma de Raúl de Tomás: el davanter ha signat cinc dianes i ha marcat en els últims tres partits. Moreno, és possible que realitzi rotacions a causa de l’acumulació de partits. Miguelón i Bare són baixa, mentre que la presència de Gil i Puado no està garantida.

L’Athletic visita l’Espanyol buscant una tercera victòria consecutiva que el consolidi a la part alta de la taula i, de pas, apuntali les seves ambicions d’aconseguir una plaça europea. També volen continuar els de Marcelino García amb el futbol intens i competitiu que estan oferint aquesta temporada i que va esclatar dissabte contra el Vila-real a San Mamés (2-1). El tècnic asturià podria fer rotacions amb vista al derbi contra la Reial Societat.