Torna l'Eurolliga i l'Spar Girona s'hi presenta de nou ben embalat. Després de tocar fons uns dies enrere amb una derrota sonada a Logronyo, l'equip d'Alfred Julbe s'ha refet, i de quina manera, guanyant tots els partits que ha disputat. També a Europa, on ha superat l'Schio italià i el Fenerbahçe turc. Demà, torn per enfrontar-se al Dynamo Kursk. L'expedició ja és a Rússia, des d'ahir que va arribar a Moscou, on hi ha passat la nit. Avui, torn per volar fins a Kursk, a més de 500 quilòmetres al sud de la capital del país. Aquesta tarda, a partir de les set i durant una hora i mitja, les jugadores s'entrenaran i no serà fins demà, a les cinc, que arribarà el moment de jugar.

Es tracta d'un desplaçament "complicat" i també del "més desagradable de tota la temporada", segons Laura Antoja, membre del cos tècnic i mà dreta de Julbe. "Venim d'un partit molt dur a La Seu i tenim molt poc temps per recuperar-nos. Dilluns ja has de volar i dormir a Moscou i és dimarts quan arribes a Kursk, per jugar-hi l'endemà. A veure com responem. El més important és tenir el cap a lloc per suplir qualsevol mancança física", valora.

Antoja també enumera les moltes virtuts del rival. "És un equip molt complet. En la part exterior, Arike Ogunbowale és una jugadora molt agressiva cap a l'anella, amb molt de talent. I per dins, poden marcar les diferències Natasha Howard i Eva Lisec. Per la seva versatilitat i agilitat, perquè tenen també un bon tir i un gran un contra un prop de l'anella". Considera que l'Uni haurà de minimitzar l'encert de les seves exteriors i que l'equip haurà de ser "molt seriós" a la pista, treballant amb una "defensa agressiva" i "anant a per elles, sense esperar-les". Ho arrodoneix afegint que "no hem de sortir-nos mai del partit. Si ho fem, la pressió serà seva perquè juguen a casa".