La revista Woman i el diari esportiu Sport, publicacions totes dues de Prensa Ibérica, grup editorial del Diari de Girona, han unit les seves forces per posar en marxa els Premis de la Dona en l’Esport, la primera edició del qual va culminar anit amb una gala celebrada en l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona i retransmesa en directe per Teledeporte de TVE. Es tracta del primer esdeveniment de caràcter nacional creat per secundar, reconèixer i donar visibilitat a la dona en el món de l’esport.

Les premiades

Woman i Sport van atorgar en aquesta primera edició dels premis un total de deu guardons. Van ser per a la periodista Paloma del Río (Premi Comunicació), l’atleta Yulimar Rojas (Premi Internacional), la tennista Carla Suárez (Premi Superació), la presidenta i la secretària de la Fundació Rafa Nadal, Ana María Perera i Francisca Perelló, respectivament (Premi Directiva); l’equip de ciclisme Movistar (Premi Equip), la taekwondista Coral Bistuer (Premi Trajectòria), l’entrenadora personal Patry Jordán (Premi Esport 4.0), l’equip femení de futbol del FC Barcelona (Premi Extraordinari), la kitesurfista Gisela Pulido (Premi Evolució Esportiva) i la nedadora de sincronitzada Ona Carbonell (Premi Woman in Sport). Un total de deu guardons per a reconèixer deu trajectòries excel·lents en els seus respectius àmbits, sempre amb el punt en comú de ser dones brillants, amb talent i capacitat de lideratge.

La gala celebrada ahir a la nit, en la qual van assistir prop de dos-cents convidats que van seguir tots els protocols i la normativa sanitària contra la pandèmia, va ser presentada per la periodista de TVE Montse Busquets i va comptar amb l’actuació musical de Luz Casal.