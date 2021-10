Tres dies després d’una nova dura derrota, aquesta vegada contra el Reial Madrid al Camp Nou (1-2), el Barça espera no despenjar-se encara més de la part alta de la classificació en un altre partit crucial davant el Rayo a Vallecas (19 h), on aquesta temporada encara no hi ha guanyat cap equip. Els blaugrana estan a sis punts del líder, la Reial Societat (amb un partit més), a cinc del Madrid i el Sevilla i a tres de l’Atlètic. Però si els números no són bons, encara ho és menys la imatge que dona el conjunt de Koeman. I és que en l’última jornada va veure de nou com el seu rendiment era insuficient.

«Ja sóc grandet i vull gaudir en el lloc on vull estar. Sé que depenc del resultats, però vull gaudir: vuit anys, un any o tres mesos», va afirmar el tècnic, assegurant que, quan ja no gaudeixi al Barça, se n’anirà «tranquil» per jugar «cinc dies per setmana al golf, que és un esport molt bonic». Després de perdre contra el Madrid, un grup d’aficionats van increpar a Koeman quan sortia amb cotxe del Camp Nou: «És un problema social, no crec que hi hagi solució. És gent amb problemes d’educació, no saben el que són normes i valors. Però cal buscar una fórmula per sortir del camp i que no es repeteixi».

Frenkie de Jong serà baixa a Vallecas per una elongació en el bíceps femoral de la cama dreta. La seva plaça se la disputaran Sergi Roberto i Nico González. Tampoc estarà disponible en la mitjana Pedri, la recuperació del qual s’està allargant més del previst, ni Ronald Araujo, Martin Braithwaite i Ousmane Dembélé. Qui sí que és a la convocatòria és Ansu Fati, que ahir es va entrenar amb el grup després de notar unes molèsties al genoll dret durant el clàssic. Serà dubte fins a última hora.