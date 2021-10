L'Spar Girona ha pagat cars els 27 punts que ha encaixat al primer quart en la visita al Dynamo de Kursk i havent d'anar a remolc durant tot el partit no ha pogut evitar una clara derrota en la quarta jornada de l'Eurolliga. Tot i els 25 punts de Burke, un dia més molt encertada, l'equip d'Alfred Julbe amb prou feines ha tingut opcions i es queda ara amb un balanç de dos triomfs i dues derrotes a la classificació. Els triples de Frolkina a la primera part han sigut determinants per començar a donar marge a les russes, que han tancat el primer parcial dominant 27-19. L'Uni ha estat a punt de perdre els papers al segon quart (perdia de 15 a 1:54 del descans després de dos tirs lliures de Howard), però un bon final de quart ha permès marxar als vestidors només onze avall (45-34). El partit s'ha acabat de perdre al tercer quart. Un parcial de 12-2 de sortida ha deixat el Kursk dominant per 62-44, i s'ha tancat el quart 70-50, amb tot decidit. Al final l'Uni ha perdut 92-75.