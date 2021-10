El jugador del FC Barcelona Ansu Fati no podrà disputar aquest dimecres el partit de La Lliga Santander contra el Rayo Vallecano a l'Estadi de Vallecas a causa d'unes molèsties al genoll dret.

"El jugador del primer equip Ansu Fati té unes molèsties al genoll dret. És baixa i l'evolució en marcarà la disponibilitat", ha anunciat el club.

‼ COMUNICAT MÈDIC



El jugador del primer equip Ansu Fati té unes molèsties al genoll dret. És baixa i l’evolució en marcarà la disponibilitat pic.twitter.com/UHHrp4hc8b — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 27 de octubre de 2021

Ansu Fati era dubte i finalment, com va augurar el tècnic, Ronald Koeman, en la prèvia, serà baixa. "Ha tingut unes molèsties i no per la lesió que va patir, encara és dubte tot i que és a la llista. Demà decidirem si pot viatjar amb nosaltres", va explicar.

Cal recordar que Ansu Fati va rebre l'alta mèdica el passat 25 de setembre després de més de 300 dies de baixa per un trencament del menisc intern del genoll esquerre, per la qual cosa aquestes molèsties no tenen res a veure amb la lesió anterior.

Des que va tornar, el jove del planter i ja internacional espanyol ha anat participant progressivament fins a ser titular diumenge passat, el dia del clàssic al Camp Nou, partit en el qual va patir la lesió que l'impedeix jugar a Vallecas.