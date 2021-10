Dissabte passat, al Municipal de Can Gibert de Girona, s'enfrontaven el Santa Eugènia i el Fornells C. Un partit més de la Segona Divisió en categoria cadet, que no hauria transcendit més enllà de la victòria visitant per 2-3, però que s'ha acabat convertint en un fenomen viral. Unes imatges, de només 22 segons, s'han escampat com la pólvora i no han deixat a ningú indiferent, evidenciant un nou cas de violència en categories formatives. El vídeo en qüestió el facilita Izan Campos, del Fornells, i ho fa per denunciar com un dels jugadors locals, el dorsal 37 provoca un futbolista rival tot donant-li puntades de peu acompanyades d'algunes empentes. Per arrodonir-ho, se sent una veu des de fora del terreny de joc que l'anima a fer-ho: «Mentre no et vegi l'àrbitre et pots inflar. Mentre no et vegi l'àrbitre li pots clavar una pallissa».

Buenos días família! Cualquier ayuda/difusión se agradece para acabar con estas lacras en el fútbol. Esto sucedió esta semana con nuestros cadetes frente al CA del Santa Eugènia, club de nuestra provincia. @FCF_CAT "Mientras no te vea el árbitro te puedes hinchar" 1/3 ⬇️hilo. pic.twitter.com/zhkOheVv56 — Izan Campos (@izancampos1) 26 de octubre de 2021

Vist això, Campos va decidir difondre aquestes imatges amb un tuit on s'hi podia llegir el següent: «Qualsevol ajuda/difusió s'agraeix per acabar amb aquestes xacres en el futbol». Amb més d'un miler d'agradaments i centenars de respostes, els usuaris hi diuen la seva i s'hi suma també el compte oficial de la Federació Catalana de Futbol: «Lamentem aquestes imatges, les hem fet arribar a la Subcomissió de Xarxes Socials per tal que trametin un informe al Comitè de Disciplina Esportiva competent». Ha decidit per tant actuar l'organisme, que ha engegat la maquinària perquè així sigui. El Fornells, com a club, no ha presentat cap denúncia. Però amb la volada que ha agafat el cas, ja hi ha en marxa un procediment perquè la cosa no quedi en un no-res.

Oriol Camacho, secretari general de la Federació Catalana, en parlava ahir als micròfons de RAC1. «El més probable és que se sancioni el jugador i s'intentarà identificar la persona que hi ha al darrere incitant-lo. Sempre intentem calar els individus que causen el problema. El que busquem és eliminar-los dels camps de futbol». El cas està ara en mans del Subcomitè de Competició de Girona, que obrirà un expedient i aplicarà les sancions corresponents. En casos així es treballa colze a colze amb els Mossos d'Esquadra «perquè es pugui sancionar aquelles persones que són protagonistes d'incidents greus». La Federació no té la capacitat de castigar els espectadors i és per aquest motiu que es requereix la col·laboració amb les forces de l'ordre.