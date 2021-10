Un jugador del París Saint-Germain va ser víctima d'un robatori per part d'una prostituta al Bois de Boulogne de la capital, una zona coneguda per l'exercici de la prostitució, informen aquest dimecres mitjans locals. El setmanari 'Le Point', el primer a revelar la informació, va indicar que el jugador, la identitat del qual no ha sigut revelada, va ser atracat al seu vehicle, on un travesti li va sostreure la cartera i el telèfon mòbil.

Els fets van tenir lloc cap a les 20.00 hores (18.00 GMT) de dimarts, quan el futbolista es va aturar amb el seu vehicle en un semàfor de la travessia de la Reina Margarita, un dels camins interns de la massa boscosa de l'oest de París. En aquell moment, la prostituta, segons el mitjà, que cita fonts judicials, va aprofitar per entrar al cotxe del jugador i robar-li la cartera i el telèfon, que estaven a la vista.

Posteriorment, li va exigir que el conduís a un punt precís de la ciutat a canvi de tornar-li el telèfon, però es va quedar amb la cartera, que contenia uns 200 euros. La víctima, sempre segons 'Le Point', va acudir a la policia, on va testificar que la prostituta semblava tenir una arma a les mans.