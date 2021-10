"En 20 anys com a president no havia vist res així", sentència Amado Azuara. "Un parany així no pot passar el 2021". Presideix l'Atlanta-El Raval des que va prendre el relleu del seu pare i el diumenge va acompanyar a l'equip al camp municipal del Turó de la Peira, per a jugar contra el Nacional de Barcelona C un partit de quarta catalana de futbol. Encara que es disputava a les 16.15, a la mateixa hora del Barça-Madrid, l'estadi tenia molt d'ambient, amb bengales i pots de fum. Després que quatre locals fossin expulsats, la trobada es va suspendre al minut 88 i l’àrbitre i diversos jugadors visitants agredits. L'Atlanta-El Raval va comunicar que un dels seus jugadors va presentar aquest dimarts una denúncia als Mossos per una agressió amb navalla. El Nacional, que té cinc equips, va anunciar que demanarà jugar a porta tancada els de l'Amateur C. "Et partiré les cames, aniré al vestuari i et mataré, em cago en els teus morts, em cago en la teva puta mare, ets un marieta. Et rebentaré el cul quan surtis”, deixa escrit l'àrbitre en l'acta que li havien dit uns espectadors a un dels seus assistents abans del descans. En l'entreacte, el president de l'Atlanta va comunicar al trio arbitral que anava a cridar als Mossos veient que la cosa es posava cada vegada més lletja, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Però els agents no van arribar fins finalitzat la trobada. "D'aquí no sortireu vius, fills de puta; us matarem", els van cridar als àrbitres, quan van fer repetir un penal després que el porter local s'avancés de la línia.