L’Spar Girona ha alçat el vol, a Europa, i a la lliga. I de quina manera, sobretot en la competició continental. Després de donar la sorpresa davant l’Schio (68-76) i fer una exhibició contra el Fenerbahçe (71-59), el camí de les gironines segueix aquesta tarda amb el partit que les enfrontarà davant el Dynamo Kursk (17 h). El viatge fins a Rússia s’ha fet feixuc, amb moltes hores d’avió i escales, però l’equip d’Alfred Julbe hi ha arribat en el seu millor moment, encadenant quatre victòries consecutives entre Lliga (Leganés i Cadí La Seu) i Eurolliga.

«Hem tingut poc temps de recuperació, fent el viatge més desagradable i complicat de tot l’any. Veurem com respon el cos, però el més important és tenir el cap ben col·locat per suplir totes les mancances físiques que ens apareguin durant el partit», va explicar la segona entrenadora, Laura Antoja. Es referia al llarg trajecte que ha fet l’Uni per arribar fins a Kursk: dilluns va arribar i dormir a Moscou i ahir aterrava al lloc de destí, on les jugadores van poder entrenar al vespre a l’escenari del partit d’avui.

«Trobarem un rival molt complet, ara que ja té totes les peces. Ogunbowale, a l’exterior, és molt agressiva cap a la cistella i amb molt talent. Howard i Lisec, a l’interior, també poden marcar diferències», alertava Antoja. En aquest sentit, les gironines hauran de «ser molt serioses» i «treballar amb una defensa agressiva». «Aquest ha de ser el nostre ADN amb un bon percentatge de tir», va afegir.