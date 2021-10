Des de mitjans de maig, quan el president Joan Laporta va menjar amb Ronald Koeman al restaurant Via Veneto de Barcelona per a demanar-li explicacions per haver perdut una Lliga que semblava molt pròxima, la continuïtat de l'heroi de Wembley va estar en dubte i davant la incapacitat del neerlandès per a revertir la situació la derrota del Barça davant el Rayo Vallecano ha finalitzat amb la seva destitució.

Abans ja va haver-hi dues temptatives per part de Laporta. El primer va ser en finalitzar la temporada passada i el següent abans de l'última aturada de seleccions, quan els mals resultats i un joc desordenat van fer que des de la pròpia cúpula blaugrana es donés per fet l'acomiadament. Però abans del partit davant l'Atlètic de Madrid el president, davant la sorpresa general, va ratificar a Koeman en el càrrec.

A finals d'octubre, els 15 punts de 30 possibles en Lliga (el curs passat van ser 14 de 30 en les primeres 10 jornades), la complicada situació que viu el Barça en la fase de grups de la Lliga de Campions i la pèssima imatge de l'equip en la majoria dels partits han obligat Laporta a prendre la decisió.

Durant aquests mesos les excuses del tècnic neerlandès per justificar la greu situació esportiva han estat que les dificultats econòmiques no van permetre a l'equip reforçar-se degudament a l'estiu; que hi havia baixes importants de llarga durada; que el seu equip tenia un gran problema sense el qual tot aniria millor, la falta d'efectivitat; i que els joves encara són massa joves per molt bons que siguin.

Koeman va arribar al Barça l’agost de 2020, just després de la derrota per 2-8 davant el Bayern de Munic en els quarts de final de la Lliga de Campions. A més, res més aterrar es va trobar amb el burofax de Leo Messi demanant al club la seva sortida aquest mateix estiu i la polèmica per la seva crida per a tirar del club a Luis Suárez, un dels artífexs del triplet de Berlín.

La temporada no va començar bé i el Barça va arribar a estar a 12 punts del líder a la Lliga, però l'equip va reaccionar passat l'equador del curs i llavors es van viure els dos millors partits amb Koeman en la banqueta: el 1-1 davant el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps a vuitens de final de la Lliga de Campions (insuficient per a remuntar l’1-4 de l'anada) i el 4-0 davant l'Athletic Club en la final de la Copa del Rei, l'únic títol del neerlandès.

Un dels grans problemes que ha tingut l'autor del gol de la primera Copa d'Europa de la història del Barça ha estat fer mal als altres equips grans. La seva única victòria davant un rival d'aquestes característiques va ser precisament el 28 d'octubre de 2020, quan va vèncer per 0-2 a la Juventus de Torí en la fase de grups de la Lliga de Campions.

Koeman és el primer entrenador que acomiada Laporta en els seus dos mandats al Camp Nou. En la seva anterior etapa (2003-2010), Frank Rijkaardva marxar el 2008 quan va finalitzar el seu contracte i Pep Guardiola va romandre a la banqueta blaugrana fins el 2012.