Un Barça sense idees va tocar fons ahir a Vallecas, on va perdre contra el Rayo per culpa d’un gol del colombià Radamel Falcao i de l’aturada del porter Stole Dimitrievski en un penal executat per Memphis Depay. L’equip blaugrana encadena dues derrotes consecutives i iguala el pitjor inici de temporada de l’actual segle, amb només 15 punts en les deu primeres jornades.

De bon començament, el conjunt local, dirigit per Andoni Iraola, va intentar sotmetre l’equip blaugrana amb una pressió alta que va desesperar la sortida de la pilota de la defensa, incapaç de trobar forats per sortir jugant des del darrere com li agrada fer.

De fet, en una d’aquestes errades, l’argentí Óscar Trejo va ser més llest que ningú i li va pispar la cartera a Sergio Busquets, que va fallar en zona compromesa. La passada a l’espai va ser per a Radamel Falcao, que va marxar de Gerard Piqué amb un cop de cintura abans d’enviar un xut a tocar del pal llarg, davant la mirada de Ter Stegen, que es va quedar quiet com una estàtua. A la segona va anar la vençuda pel davanter, que anteriorment havia provar fortuna amb una rematada des de la frontal que, després de fregar en la cama del mateix Piqué, va acabar amb l’esfèrica fora prop de la fusta.

En aquestes dues ocasions, i una altra més d’Álvaro García just abans del descans, es va traduir la millor presència ofensiva dels de casa, fent estèril la possessió d’un Barça que es va mostrar perdut al damunt de la gespa i que només va gaudir d’una clara ocasió, amb un xut de Dest als núvols quan estava davant de porteria. Busquets no va poder posar ordre al joc del seu equip, el brasiler Philippe Coutinho no va aprofitar l’oportunitat de ser titular el dia que disputava el seu partit número 100, i Sergio Agüero, desasistit en atac, gairebé no va tocar la pilota.

Ni de penal

A la segona part el Barcelona va fer un pas cap endavant obligat per les necessitats i, almenys, les arribades es van multiplicar. Algunes amb cert perill com un xut creuat del jove del planter Nico que va marxar fora i un altre d’Agüero que va sortir alt.

Però la millor oportunitat va arribar al 71, quan Depay va ser enderrocat dins de l’àrea per Óscar Valentín i l’àrbitre, Mateu Lahoz, va decretar penal. Va ser llavors quan va aparèixer el porter Dimitrievski, que va endevinar la trajectòria del xut del neerlandès, poc ajustat al pal i sense massa potència. Això no va fer que els de Koeman desistissin en el seu afany d’empatar, tot i que van acusar el cop anímicament, sobretot quan Iraola va dotar de més múscul al seu equip amb Randy Nteka i Pathé Ciss.

Els minuts finals, ja sense un dominador clar al damunt de la gespa, el Barça va llançar-se a l’atac a la desesperada. Va arribar amb cert perill però li va faltar definició, amb Luuk de Jong errant una vaselina, Agüero enviant la pilota a fora amb el cap i Gavi, al 97 i tot sol, fent llufa.