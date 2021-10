L'entrenador neerlandès Ronald Koeman ha deixat de dirigir el FC Barcelona després de la derrota enfront del Rayo Vallecano (1-0), en l'onzena jornada de la Lliga Santander, segons ha informat en la matinada d'aquest dijous el club blaugrana. Acaba així l'etapa de l'heroi de la primera Copa d'Europa, que ha durat una mica més d'un any.

"El FC Barcelona ha destituït aquesta nit Ronald Koeman com a tècnic del primer equip. El president del club, Joan Laporta, li ho ha comunicat després de la derrota davant el Rayo Vallecano. Ronald Koeman s'acomiadarà aquest dijous de la plantilla a la Ciutat Esportiva. El FC Barcelona vol agrair-li els serveis prestats a l'entitat i li desitja molta sort en la vida i en la seva carrera professional", ha informat el club.

L'exjugador va arribar al Barça l’agost de 2020 com a solució al desastre de cinc dies abans en els quarts de final de la Lliga de Campions davant el Bayern Munic i el recordat 2-8 que va obrir una crisi institucional i esportiva. Josep Maria Bartomeu, que a mitjans de gener d'aquest any havia confiat la direcció a Quique Setién després de destituir Ernesto Valverde, va cessar també el càntabre i va optar per Koeman, que es va trobar amb una situació complicada amb el burofax de Leo Messi demanant sortir del club.

"Tothom sap que el Barça és la casa meva, tindré la possibilitat d'entrenar un equip tan gran com aquest. És un repte, no és fàcil ser al Barcelona perquè sempre s'exigeix el màxim. Així m'agrada, hi ha qualitat suficient per poder exigir al màxim de resultats i títols", va afirmar el dia de la seva presentació, després de signar per dues temporades.

Koeman va ser l'encarregat d'acabar amb l'etapa com blaugranes de figures clau com Luis Suárez i Ivan Rakitic, i finalment va poder comptar amb Messi per al repte de la seva primera campanya, que tampoc va començar de la millor manera possible.

Irregular en el seu futbol, iniciat amb un 4-3-3 i després canviat a vegades al 3-5-2, el Barça va remuntar en el torneig domèstic, mentre que en la Lliga de Campions va caure eliminat a vuitens davant el PSG, vencedor 1-4 en el Camp Nou en l'anada de l'eliminatòria. En la Copa del Rei va sobreviure amb gols agònics abans d'aixecar el títol, l'únic en la seva etapa, davant un Athletic Club que li havia arrabassat la Supercopa d'Espanya.

I mentre intentava lluitar per la Lliga, Koeman també havia de bregar amb el seu futur en la banqueta després de la victòria de Joan Laporta a les eleccions presidencials. El tècnic neerlandès no era el preferit del nou màxim mandatari. Amb tot, ell li va expressar la seva confiança, i el tècnic va aconseguir que el Barça arribés a les jornades finals en disposició de disputar el títol de lliga. De fet, va tenir l'opció de col·locar-se líder, però va perdre en el Camp Nou davant el Granada (1-2) i va signar una mala recta final que li va acabar deixant tercer.

Laporta el va mantenir

Malgrat aquest revés, el nou president va acabar per reiterar la seva confiança sobre el neerlandès. "Koeman ha demostrat el que ja sabem, que és un gran professional. Calia cercar solucions a les petites divergències que podíem tenir i ens han dut a la conclusió que Koeman és el millor per al Barça", va indicar després de confirmar un segon any de contracte pel tècnic envoltat de dubtes.

No obstant això, la delicada situació econòmica del club va ser una altra llosa per a Koeman, que aquesta vegada sí que va perdre Messi; l'últim dia de mercat es va quedar també sense Antoine Griezmann. L'inici de temporada, malgrat l'esperançador 4-2 davant la Reial Societat, tampoc va anar bé i l'estrena en Champions davant el Bayern i el 0-3 va acabar amb un missatge del tècnic: "Això és el que hi ha".

Una altra sonora derrota davant el Benfica (3-0) ja va posar el seu càrrec en qüestió, però Laporta el va ratificar just abans de visitar el Wanda Metropolità, on l'equip blaugrana va deixar una altra pobra imatge que va acabar en derrota (2-0). Les victòries davant el València i el Dinamo Kíev van semblar donar-li aire, escàs perquè les derrotes en el Clàssic i a Vallecas han acabat fent-lo caure.

Koeman deixa al conjunt català en la novena posició de la Lliga, a sis punts del líder. Ha dirigit aquesta temporada 14 partits amb els tres de Champions, amb un balanç de cinc triomfs, tres empats i sis derrotes, i en total ha acumulat 39 victòries, 12 empats i 16 derrotes durant el seu pas per la banqueta blaugrana. Són xifres molt pobres per al FC Barcelona, que està acostumat a lluitar per tots els títols any rere any; ara ha de buscar el seu tercer entrenador en menys de dos anys per reconduir el seu rumb. Xavi Hernández és el favorit de Laporta.