Marc Pinsach ha decidit que ja n’hi ha prou. Que això de ser polifacètic està molt bé, però amb 32 anys, dividir la temporada amb l’esquí a l’hivern i les curses a l’estiu, comença a ser massa feixuc. Ha prioritzat, posant el punt i final al que considera «un viatge fascinant» que l’ha dut a competir a nivell internacional entre el 2006 i l’actualitat entre l’elit de l’esquí de muntanya. Un esport que no abandonarà, perquè treballarà en els centres de tecnificació tot donant un cop de mà a les federacions catalana i espanyola. Però al que no li dedicarà tantes hores, tant d’esforç. L’objectiu, a partir d’ara, és un altre. D’una banda, descansar més del que ho feia. De l’altra, ensenyar als més joves, als que pugen amb força. I sobretot, dedicar-se al cent per cent a córrer.

«Portava molts anys i no volia seguir amb el mateix. Hi ha cada cop més curses d’esquí. Tenia primer l’opció de desconnectar una mica i després intentar ser competitiu a partir del febrer, però vaig veure que era incompatible després si volia fer curses a un bon nivell a l’estiu. Fer-ho al 50 per cent no és fer-ho bé del tot», explica. S’hi suma un segon factor. «L’esquí de muntanya serà olímpic el 2026 i això em motivava, però falten cinc anys i això és molt de temps, sobretot per a mi, que ja en tinc 32. Hauria de sobreviure a nivell econòmic durant tot aquest temps per intentar ser-hi i després, tot i apostar-ho tot, potser no hi hauria arribat». Per tant, la prova del passat mes de març a Madonna di Campiglio, la darrera de la Copa del Món, ha sigut l’última del seu extens currículum. El mateix que l’ha dut a treure el cap per proves de renom com la Pierre Mental, Mezzalama o la Patrouille des Glaciers. S’hi suma el campionat estatal del 2013 a Boí-Taüll, succeint tot un referent com ho és Kilian Jornet.

Deixa l’alta competició, però ni de bon tros penja els esquís. «M’agrada molt. L’ambient, l’esport, tot plegat». Ho viurà ara «des d’una altra perspectiva». Serà, per tant, una mena de punt i a part. «Tota la meva vida ha girat al voltant d’això. La manera de ser, com m’he construït com a persona. Són coses que beuen de l’esquí. S’ha acabat una etapa, però ni em moriré ni me’n vaig d’aquest món, sinó que canvio el punt de vista. Deixaré de lluitar per una meta personal i ho faré per una de col·lectiva. Sentiré la vibració, el neguit, l’emoció. Imagino que serà, això sí, amb una intensitat diferent».

Més temps per córrer

Marc Pinsach feia temps que s’ho preguntava. «Què passaria si un any em pogués preparar correctament la temporada de trail? Sempre li donava més importància a l’esquí i anava a contrapeu». Ara és el moment de respondre amb fets. «M’espera un any menys carregat. En comptes de fer una trentena de curses, en faré deu o dotze». I l’objectiu personal? L’explica. «Vull tenir temps per descansar o per no gastar energies competint amb l’esquí. Alhora, fer una bona base d’entrenaments per la temporada de córrer. Tinc la intenció de començar a estar una mica en forma a partir del mes de març, per sobretot ser molt competitiu al juliol i a l’agost. De proves, unes quantes apuntades a l’agenda però sobretot n’hi ha una que la té en ment. Amb poc més d’una cinquantena de quilòmetres com a màxim fins ara, la CCC el motiva. La distància es dobla. «Començaré fent curses de 20 i 30 quilòmetres, també amb marató. Per acabar amb la CCC, que és de cent. Encara tinc una bona condició física per ser ràpid. Tinc guspira, motor. I alhora hi sumo l’experiència i la resistència, física i mental, que són ingredients necessaris per afrontar aquesta mena de reptes».

Les idees les té clares el cassanenc, enamorat de la muntanya des de menut, quan hi acompanyava els seus pares. De tastar-ho, a dedicar-s’hi, amb una estada al Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya pel mig. D’ença fins ara, la història s’escriu sola. A l’elit, competint de tu a tu amb els millors. De moment, la neu quedarà en un segon pla. Punt i final a un viatge «fascinant» i ara, a centrar-se en una altra etapa.