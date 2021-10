Cinc mesos després, un altre cop el Càceres. Context ben diferents i plantilles, la de l’equip extremeny i el Bàsquet Girona, amb cares noves. Però el mateix escenari que a mitjan maig, va veure com l’equip de Carles Marco perdia tota opció matemàtica de ser primer de la fase de permanència i tenir opció de classificar-se pel play-off d’ascens. Hi arribava salvat, decidit a enfrontar-se a un rival que també tenia l’oportunitat d’atrapar el primer lloc. Victòria pels de casa, però la carambola d’un format ben estrambòtic va permetre finalment al Múrcia quedar al capdamunt. Al cap i a la fi, aquell 73-61 no va tenir tanta transcendència. Punt i final de la temporada i prou. Ara la història és una altra. Hi ha punts en joc.

Un i altre equip no es troben pas tan lluny en la taula classificatòria i al cap i a la fi, només s’han disputat quatre jornades. Però mentre que el Bàsquet Girona ha ofert llums i també ombres, amb un percentatge preocupant des de la línia del triple, el Càceres només ha perdut a Palència i ha aconseguit tres victòries. «Som conscients d’on anem. És una pista molt difícil. No pensem què ens poden fer, sinó què és el que farem nosaltres. I el que volem és portar la iniciativa». Parla Marco, el primer que vol esborrar el descosit del passat diumenge, amb una derrota clara contra l’Almansa a Fontajau. Un dia per oblidar, amb moltes errades i un clar desencert exterior. D’això també en parla l’entrenador. «El que em preocupa és que ens preocupi precisament això. Hem de passar-nos bé la pilota, ajudar-nos i també defensar. Després ja pensarem en ficar el tir. Treballem moltíssim cada dia, tirem molt i tot arribarà».

Del Càceres, en destaca «l’experiència» en la categoria de bona part dels seus jugadors. L’exterior Devin Schmidt és una de les principals amenaces. També Ben Embala, el segon millor anotador de la LEB Or amb un promig de 18,75 punts per partit. Un autèntic portent físic que s’haurà de vigilar de ben a prop. Caldrà cap i múscul. I és aquí on es pot notar la baixa de Karamo Jawara, que per tercera vegada no estarà disponible. «Si hi som tots, som millors, és clar. Jawara ens dona coses que d’altres no tenen. Però només penso amb els que estem. Intentarem que no es noti la baixa d’un company, pel que molts de nosaltres haurem de fer passos endavant». Només va jugar els dos primers partits, contra Juaristi i Prat, abans de desaparèixer del mapa per culpa d’un problema a l’esquena. De la seva banda, Pol Molins està «així, així», com explica el seu entrenador. Ha viatjat, «però no sabrem si el podrem utilitzar». Una mica menys de rotació per intentar trencar amb una dinàmica de dues desfetes seguides.