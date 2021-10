L’etapa de Ronald Koeman al capdavant del primer equip del Barça va escriure el seu punt i final la matinada del dimecres al dijous, poques hores després de la derrota al camp del Rayo (1-0), la segona consecutiva, que servia per evidenciar el pèssim moment d’un conjunt que no transmet bones sensacions. El club movia fitxa i durant el dia d’ahir va anunciar que Sergi Barjuan es farà càrrec de la plantilla interinament, deixant buit per tant el seu lloc al capdavant del filial. El que va ser jugador blaugrana durant una dècada abans de marxar a l’Atlètic de Madrid, va dirigir ahir la sessió d’entrenament celebrada a la tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Abans de trepitjar la gespa, va saludar un per un els integrants del vestidor. Xerrada i presentació informal al costat del president Joan Laporta, l’encarregat de donar les explicacions pertinents als futbolistes, anunciant què és el que passarà a partir d’ara, amb Xavi Hernández a l’horitzó.

Un entrenament que ja s’havia endarrerit. Estava previst en un primer moment per les onze del matí, però finalment va celebrar-se a les cinc de la tarda, com a conseqüències de la destitució de Koeman. La intenció era que l’entrenador interí ja pogués dirigir-la, com finalment així va ser. En la presentació de Barjuan amb tota la plantilla també hi va estar present el vicepresident esportiu, Rafa Yuste. El de Les Franqueses va començar a preparar el duel de demà contra l’Alabès amb la majoria dels seus efectius disponibles. Ousmane Dembélé es va exercitar amb el grup per tercera sessió consecutiva, però encara no se sap si serà la gran novetat de la convocatòria després de lesionar-se aquest passat estiu a l’Eurocopa jugant amb França. També té difícil entrar a la llista Ansu Fati, que ja es va perdre el duel amb el Rayo per culpa d’unes molèsties al genoll.

Xavi és l’escollit

Mentrestant, el Barça treballa amb l’objectiu de trobar l’entrenador definitiu que rellevi el neerlandès el més aviat possible, tenint en compte que, sense anar més lluny, dimarts que ve l’equip blaugrana es juga el seu futur en la Lliga de Campions al camp del Dinamo de Kiev. En el punt de mira està Xavi Hernández, excapità blaugrana i actual entrenador de l’Al Sadd de Qatar.

Precisament, l’egarenc va parlar ahir del seu futur a curt termini, declarant que està centrat en la seva feina i que, de moment, no pot dir «res més». Això és el que es va limitar a dir quan va ser preguntat per la seva possible sortida cap a Barcelona. Xavi va fer aquestes declaracions durant la seva compareixença amb els mitjans abans del partit contra l’Al-Ahli corresponent a la vuitena jornada de la Lliga de Qatar. Les últimes informacions parlen d’un principi d’acord entre l’entrenador i el club blaugrana, tot esperant pentinar els últims serrells per desfer un contacte que el vincula amb l’Al-Sadd fins el 2023, amb una clàusula d’un milió. Una de les condicions que hauria posat el seu actual club per deixar-lo marxar és que Xavi no faci les maletes fins la setmana vinent, quan el campionat s’aturarà. Es fa difícil pensar, si es produeix finalment així, que arribi a temps pel transcendental partit amb el Dinamo i que un hipotètic debut no s’acabaria produint fins el següent cap de setmana, en el matx contra el Celta a Balaídos.