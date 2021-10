El Costa Brava ha vist tallada en sec la bona dinàmica dels dos últims partits i ha perdut contra el Betis Deportivo per dos gols a zero. A la primera meitat, els locals s'han avançat al marcador mitjançant Lara. El conjunt d'Oriol Alsina s'ha quedat amb nou homes a la segona meitat. Primer, Monreal ha estat expulsat amb vermella directa al 71', i després, Manel Royo era expulsat per doble groga. El filial del Betis ha sentenciat el partit amb un gol de penal de Mizzian al temps de descompte. El Costa Brava només ha guanyat un partit en deu jornades, encara no sap que és guanyar lluny de Palamós i seguirà una jornada més en posicions de descens a 2a RFEF.