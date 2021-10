Joan Laporta, va comparèixer ahir davant els mitjans en la presentació de Sergi Barjuan, entrenador interí del Barça després de la destitució de Ronald Koeman dimecres passat quan l’equip va ensopegar al camp del Rayo (1-0). «Possiblement la decisió de destituir Koeman va arribar tard» admetia el president blaugrana, que també va explicar que segurament «ho hauria d’haver decidit abans, però crec que es mereixia un marge de confiança i recuperar els lesionats. Assumeixo la responsabilitat de la decisió».

Segons el màxim mandatari, «Koeman ha assumit el càrrec en un moment molt complicat, ha estat un home de club i a més s'emporta una Copa del Rei al seu palmarès». Així, «si no ha continuat més temps és perquè els resultats ho han decidit així decidit», explicava Laporta. «La nostra opinió, compartida amb la direcció tècnica, era que la situació era insostenible i que si s'allargava ens podíem allunyar del nostre objectiu aquesta temporada, guanyar títols», sentenciava.

Respecte a qui pot ser el substitut, amb Xavi Hernández en el punt de mira, Laporta no va voler assegurar res: «Les presses no són bones conselleres en aquest tipus de decisions. Mantindré la reserva de les opcions que tenim perquè crec que no actuaríem com a professionals». Però preguntat per l'opinió que té de l'excapità blaugrana com a entrenador, ha dit que «Xavi està en un procés interessant, evolucionant molt bé» i que té «molt bones referències» d’ell. «Hi parlo molt sovint, conec perfectament la seva opinió sobre el que s’hauria de fer», va admetre Laporta.

Sergi debuta contra l’Alabès

Avui, Sergi Barjuan entrenarà per primera vegada al primer equip del Barça en el partit que l’enfronta a l’Alabès (21h, Movistar La Liga). El tècnic vallesà es trobarà amb seriosos problemes per confeccionar el seu primer onze titular a causa de les múltiples baixes que acumula l’equip. La més destacada, la d'Ansu Fati, que segueix amb molèsties al seu genoll dret -el no operat-. Sergi Roberto, tampoc estarà en la llista de convocats a causa d'unes molèsties musculars, com tampoc estaran disponibles per lesió Frenkie de Jong, Pedri, Araujo i Braithwaite, escenari que portaria el tècnic interí a apostar per la parella d'interiors formada per Nico i Pablo Gavi. A més, Ousmane Dembélé sembla que tampoc arribarà al partit. Qui sí que podria entrar a la llista són els joves del filial Abde Ezzalzouli i Álvaro Sanz.